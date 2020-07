Koronawirus w Europie. Ekspert: Włochy radzą sobie najlepiej z pandemią

Locatelli przyznał, że sytuacja w sześciu największych pod względem zaludnienia regionach kraju jest niepokojąca, gdyż wskaźnik zakażalności wynosi tam powyżej 1. Oznacza to, że jedna zainfekowana osoba, może przyczynić się do zarażenia następnej.

- To, że krzywa zakażeń nie spadnie od razu, było do przewidzenia. Ważne, że ustabilizowała się po wznowieniu aktywności wielu sektorów - stwierdził ekspert.

"Włochy radzą sobie z pandemią najlepiej w Europie"

- Popatrzmy na to, co się dzieje w Barcelonie, dotkniętej przez 700 nowych zakażeń. To miasto mniejsze od Rzymu i mniej złożone z punktu widzenia gęstości zaludnienia - wyjaśnia Locatelli na łamach "Corriere della Sera". W jego opinii, Włosi zasługują na najwyższą ocenę w całej Europie.

Profesor zwrócił się również do młodzieży, która przebywa obecnie na wakacjach. - Nie dzielcie się szklankami, unikajcie skupisk, noście maseczki tam, gdzie trzeba. Róbcie to dla siebie, dla innych i na znak pamięci o 35 tysiącach zmarłych w naszym kraju - zaapelował. - Pomóżcie nam nie dopuścić do tego, by wirus znów zaatakował - dodał.