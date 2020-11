Szczepionka na koronawirusa jeszcze przed świętami? Pfizer o swoich planach

Firma Pfizer , która niedawno potwierdziła 90 proc. skuteczność swojej szczepionki na koronawirusa , oświadczyła, że 20 listopada złożyła wniosek do amerykańskiej Administracji ds. Żywności i Leków o wydanie pozwolenia na użycie szczepionki. Dodatkowo zapewniła, że gdy tylko zgoda zostanie wydana, to firma jest w stanie w ciągu kilku godzin rozpocząć dystrybucję środka medycznego.

W pierwszej kolejności najprawdopodobniej na koronawirusa zostaną zaszczepieni lekarze, pielęgniarki oraz pozostali pracownicy służby medycznej. Firma twierdzi, że do stycznia 2021 roku wyprodukuje 50 mln dawek, a do końca 2021 - 1,3 mld. Każda osoba musi przyjąć dwie dawki w kilkutygodniowych odstępach, by być odpowiednio chroniona.

FDA zbiera się w pierwszym tygodniu grudnia, by omówić decyzję dopuszczenia szczepionki Pfizer do użycia. Chociaż wielu ekspertów uważa, że nie powinno się przyspieszać procesu oceny bezpieczeństwa szczepionki, to Administracja ds. Żywności i Leków od marca kilkukrotnie wykorzystuje ścieżkę przyspieszonego dopuszczania leków do walki z COVID-19. Tak było w przypadku hydkroksychlorochiny, osocza ozdrowieńców, czy remdesiviru.