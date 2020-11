Koronawirus. Szczepionka Pfizer skuteczna w 90 proc. Badanie

Największa na świecie firma biofarmaceutyczna, Pfizer poinformowała, że rozwijana przez nią szczepionką na Covid-19 jest skuteczna w 90 procentach. Wynika tak z analizy danych przeprowadzonych przez niezależny zespół - informuje The New York Times.

Pfizer wystąpi teraz do amerykańskiej agencji leków i żywności o zgodę na ekspresowe dopuszczenie szczepionki do użycia. Jeśli firma otrzyma zgodę, to Do końca roku będzie mogła wyprodukować 15-20 mln dawek.