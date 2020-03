Szczepionka na koronawirusa coraz bliżej? Pierwsze analizy dają na to nadzieję

Są już pierwsze wyniki wskazujące na to, które elementy koronawirusa SARS-CoV-2 może atakować przyszła szczepionka. Badania mogą mieć kluczowe znaczenie w pracach naukowców.

Ledwie kilka dni temu naukowcom udało się rozpoznać, w jaki sposób nowy koronawirus atakuje ludzkie komórki . To pierwsze tego typu badanie, które może mieć kluczowe znaczenie przy opracowywaniu leku lub szczepionki na SARS-CoV-2. Nowe badania, które pojawią się w poniedziałkowym (16 marca) numerze "Cell, Host and Microbe" może stanowić kolejną ważną pomoc dla specjalistów pracujących nad szczepionką.

Badacze wykorzystali dane zgromadzone w LJI-based Immune Epitope Database (IEDB) dotyczące epiotów rożnych koronawirusów. Etipy to fragmenty antygenu, na podstawie których nasz układ odpornościowy rozpoznaje patogen i rozpoczyna z nim walkę. Posiadanie informacji na temat epiotów pozwala naukowcom określić, które elementy wirusa wywołują najsilniejszą reakcję immunologiczną, co może być pomocne w pracach nad szczepionką.

Podobieństwo SARS-CoV-2 do SARS-CoV to bardzo dobra informacja dla naukowców, ponieważ może to być dobry punkt startowy do pracy nad szczepionką. Być może uda się dzięki temu przyspieszyć prace, które mogą potrwać nawet ponad 18 miesięcy.