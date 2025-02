Szanse USA w starciu z Rosją i Chinami. Gorzka opinia sprzed lat

Mark Gunzinger, emerytowany pułkownik US Air Force, w felietonie opublikowanym w 2021 r. na łamach "Defence News" przedstawiał analizę dotyczącą szans USA w potencjalnym konflikcie z Rosją i Chinami. Jego wnioski były wówczas niepokojące i wskazywały na potrzebę zmian w amerykańskiej strategii obronnej. Czy od tego czasu USA zmieniły swoje podejście i zmierzają we wskazywanym przez Gunzingera kierunku modernizacji sił zbrojnych?

Podobnie, udana inwazja Rosji na kraje bałtyckie mogłaby osłabić NATO, co według emerytowanego amerykańskiego pułkownika jest długofalowym celem Władimira Putina. Gunzinger proponował, by USA skupiły się na budowie bombowców dalekiego zasięgu , myśliwców piątej generacji oraz zwiększeniu liczby precyzyjnych pocisków.

Co istotne, opinia Gunzingera dotycząca roli bombowców we współczesnych konfliktach zbrojnych nie zmieniła się również po inwazji Rosji na Ukrainę. Pod koniec 2023 r. tak odniósł się do raportu, według którego USA mogą pozyskiwać jedynie ok. 10 nowoczesnych maszyn B-21 rocznie, począwszy od lat 30. XXI wieku: "stosunkowo niewielka liczba zaawansowanych bombowców B-21 raczej nie skomplikuje działań ofensywnych lub obronnych Chin ani żadnego innego głównego przeciwnika USA".