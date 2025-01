Maroko stara się o samoloty F‑35. Szykuje się duży kontrakt za miliardy dolarów

Tym samym Maroko może się stać pierwszym państwem arabskim i afrykańskim, które dostanie pozwolenie na zakup najnowocześniejszych amerykańskich samolotów bojowych. W tej chwili podstawę marokańskich sił powietrznych stanowią myśliwce F-16C/D, które są modernizowane do wersji F-16V. Ponadto w uzbrojeniu nadal znajduje się wiele starszych rodzajów samolotów. Jednak w obliczu wyścigu zbrojeń z sąsiednią Algierią rząd w Rabacie uznał, że potrzebuje jeszcze nowocześniejszych myśliwców.

Konflikt między oboma państwami dotyczy terytorium Sahary Zachodniej – dawnej hiszpańskiej kolonii, która przez rząd marokański jest uznawana za integralną część kraju, ale która posiada również własny rząd wspierany przez Front Polisario, który walczy o niepodległość. Algiera jest oskarżana o wspieranie Frontu Polisario, co jest odbierane przez Maroko za działania wrogie. Do tego jesienią 2024 r. pojawiły się doniesienia o możliwości pozyskania przez Algierię najnowocześniejszych rosyjskich myśliwców Su-57 Felon. Stąd starania Maroka o jak najnowocześniejsze uzbrojenie.

Myśliwiec F-35A Lightning II, fot. US Air Force

Negocjacje w sprawie możliwości zakupu F-35 przez Maroko rozpoczęły się w 2020 r. Rząd w Rabacie od razu zwrócił się o pomoc do Izraela, który miałby pomóc przekonać Amerykanów do wydania zgody na sprzedaż samolotów. Chociaż Maroko jest państwem Arabskim utrzymuje dobre stosunki z Izraelem zgodnie z zasadą mówiącą, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Tak jak Maroko, Izrael również postrzega Algierię jako zagrożenie, głównie ze względu na wspieranie sprawy palestyńskiej i działań terrorystycznych. W związku z tym w 2021 r. Izrael i Maroko podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa obejmujące m.in. współpracę wojskową i wywiadowczą. W 2022 r. izraelski minister obrony Benny Gantz ujawnił, że jego marokański odpowiednik, Abdellatif Loudiyi, poprosił go o wsparcie starań o zakup F-35.