Szanse USA w starciu z Rosją i Chinami. Były wojskowy wprost

Emerytowany pułkownik ocenia, że jeśli USA nie zdołają powstrzymać Chin przed inwazją na Tajwan, mogą zostać zdegradowane do potęgi militarnej drugiej kategorii na zachodnim Pacyfiku. "Podobnież, udana rosyjska inwazja na kraje bałtyckie może doprowadzić do załamania NATO, co jest długoterminowym celu reżimu prezydenta Władimira Putina” – pisze Gunzinger.