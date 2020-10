Światowe potęgi chcą mieć "tylne drzwi" do naszych wiadomości

Sojusz "Pięciorga oczu" (Five Eyes), do którego należą agencje wywiadowcze USA, Wlk. Brytanii, Australii, Nowej Zelandii i Kanady chcą zmusić producentów komunikatorów do zainstalowania back doorów w swoich aplikacjach. To najsilniejsze żądanie tego typu do tej pory.

Coraz więcej aplikacji używa szyfrowania wiadomości. Nie wszystkim się to podoba. (Flickr, Fot: Alvy , Microsiervos)