Susza w Polsce. Synoptyk IMGW: Żeby pożegnać suszę potrzeba 3 miesięcy regularnego deszczu

Od 50 lat nie było tak nasilającej się suszy

Dodatkowo od drugiej połowy marca synoptycy praktycznie nie notują opadów. Jak powiedział Staniszewski, to odcisnęło najpoważniejsze konsekwencje w Polsce centralnej, południowo-zachodniej i zachodniej. To między innymi niskie poziomy wód w rejonach dorzecza Odry oraz zlewniach Warty i Noteci. Pogarsza się także poziom wody w Wiśle.

Niestety prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne. Jak podkreślił hydrolog, mimo że w weekend mają się pojawić opady, to jednak opady przelotne. To będzie zaledwie "kropla w morzu potrzeb". Według Staniszewskiego, żeby sytuacja wróciła do normy, przez 3 miesiące z rzędu musiałby padać regularny deszcz. A to, jak sam mówi, jest "praktycznie niemożliwe".