Rosja przejęła ukraiński okręt. Włączyła go do swojej floty

"Akkerman" to ukraiński kuter artyleryjski projektu 58155. Była to pierwsza jednostka z tej serii, włączona do służy w 2016 r. Wszystkie okręty typu Gjurza-M zostały zbudowane w stoczni Kuznia na Rybalśkomu. Dotąd powstało osiem takich jednostek, z czego w służbie ukraińskiej marynarki wojennej pozostają obecnie dwie.

Kutry projektu 58155 rozwijają prędkość do 25 węzłów (ok. 46 km/h), a ich wyporność wynosi 54 tony. Jednostki mają blisko 24 m długości i ok. 5 m szerokości. Ich napęd stanowią dwa silniki wysokoprężne Caterpillar C18. Zasięg okrętów to ok. 990 mil morskich przy prędkości ekonomicznej 12 węzłów (ok. 22 km/h).