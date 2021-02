Sukces! Polski satelita spłonął w atmosferze

Główna faza misji trwała do 28 grudnia 2018 roku, kiedy to nastąpiło otwarcie żagla deorbitacyjnego. PW-Sat2 odebrał sygnał nadany przez stację naziemną z odpowiednim poleceniem. Dotychczas zwinięty w pojemniku żagiel został zwolniony i uzyskał docelowy kształt.

Wielka chwila dla wszystkich Polaków. PW-Sat 2 zrobił pierwsze zdjęcia

Jeszcze tego samego dnia udało się odebrać pierwsze ujęcia z kamer pokładowych. Niestety po ok. 3 dniach na żaglu pojawiły się rozerwania, które z czasem objęły około 30-35% powierzchni żagla. Obniżyło to skuteczność jego działania i wydłużyło przewidywany czas deorbitacji z kilkunastu miesięcy do ok. 2,5 roku.

Tak, ostatnią wiadomością PW-Sat2 był link do wideo na YouTube, dla ciekawskich jest to piosenka Never Gonna Give You Up Ricka Astleya.