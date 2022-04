Nowoczesne myśliwce nad Ukrainą. Rosja sięgnęła po Su-57

Suchoj Su-57 to maszyna zaprojektowana w celu zastąpienia floty starzejących się myśliwców MiG-29 i Su-27. Niektórzy eksperci uważają, że powstała jako odpowiedź na amerykański myśliwiec F-22 Raptor. Pracę nad maszyną rozpoczęto w 2001 roku, ale Su-57 po raz pierwszy oblatano dopiero w styczniu 2010 roku. Serwis Military Today zaznacza, że Rosja początkowo planowała, że myśliwiec wejdzie do służby w latach 2017-2018 i osiągnie pełną zdolność operacyjną do 2020 roku. Jednak dopiero w 2019 roku Siły Powietrzne Rosji zamówiły pierwszą partię 76 myśliwców Su-57. Produkcja na pełną skalę rozpoczęła się w tym samym roku, a dostawy mają zakończyć się do 2028 r.