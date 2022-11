Straż Graniczna z UKM 2020S. Dostarczone zostanie kilkadziesiąt karabinów maszynowych

Karabiny maszynowe UKM 2020S były już testowane przez żołnierzy z 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich i są one rozwinięciem stosowanym w SZRP karabinów maszynowych UKM 2000P będących w zasadzie zmodernizowanymi i przezbrojonymi do natowskiej amunicji 7,62x51 mm NATO (.308 Winchester) karabinami maszynowymi PKM.

Ponadto w nowym wariancie przeprojektowano zespół kolby, gdzie zastosowano polimerową kolbę na lewą stronę bez możliwości jej demontażu, co pozwoliło maksymalnie skrócić karabin. Inne zmiany to demontowalny dwójnóg z regulacją wysokości, minimalistyczne przyrządy celownicze montowane na maksymalnie obniżonej szynie montażowej czy odcinek szyny montażowej na spodzie komory zamkowej tuż przed zasobnikiem amunicyjnym umożliwiający zamontowanie chwytu pionowego. ZMT wspomina także o termicznym pokrowcu lufy.

Poza tym to wciąż ten sam UKM-2000P, czyli mamy tutaj do czynienia z bronią wykorzystującą system gazowy o długim skoku tłoka z zamkiem ryglowanym przez obrót, a strzelanie następuje z zamka otwartego jak w innych karabinach maszynowych, co ułatwia chłodzenie komory nabojowej. Szybkostrzelność teoretyczna UKM-a to maksymalnie 900 strz./min, a zasięg skuteczny to 1,5 km. Co ciekawe UKM 2000P jest zasilany z prawej strony i wyrzuca łuski wraz z ogniwami na lewą stronę, a nie jak większość konkurentów na prawą.