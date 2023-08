Wśród najważniejszych strat po stronie armii Federacji Rosyjskiej z ostatnich dni, podkreślić warto przede wszystkim eliminację czołgu T-72B3. Zniszczony przez artylerię i amunicję krążącą w okolicy Kreminny w obwodzie ługańskim wóz powoli "gotował się" – jak opisuje profil Ukraine Weapons Tracker na platformie X – by ostatecznie w widowiskowy sposób w całości zająć się płomieniami.

Jak wyjaśniał wcześniej dziennikarz WP Przemysław Juraszek, T-72B3 to w istocie najliczniejsze nowoczesne czołgi wykorzystywane na froncie przez Rosjan . Tamtejszy przemysł zbrojeniowy wyposażył je w system kierowania ogniem Sosna-U stworzony w oparciu o kamery termowizyjne Catherine-FC .

Produkowane od 2011 r. czołgi T-72 w wariancie B3 charakteryzują się ulepszoną względem poprzednich wersji armatą 2A45M-5 z poprawioną stabilizacją i automatem ładowania przystosowanym do strzelania pociskami Świeniec-2 .

Mimo dużej użyteczności ze względu na siłę rażenia, rosyjskie Hiacynty charakteryzują się niską mobilnością. Gabaryty działa sprawiają, że broń musi być transportowana ze wsparciem dużej ciężarówki lub ciągnika artyleryjskiego. Z drugiej jednak strony, umożliwia to transportowanie broni z prędkością do 80 km/h, co wpływa pozytywnie na mobilność konstrukcji.