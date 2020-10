Start rakiety kosmicznej Blue Origin New Shepard. Oglądaj na żywo

Lot zaplanowano na godzinę 9:35 czasu lokalnego (15:35 w Polsce). Będzie to 13. lot New Shepard dla Blue Origin. Podczas tej misji, nazywanej NG-13, New Shepard na swoim pokładzie wyniesie 12 komercyjnych ładunków. Wśród nich znajdują się czujniki zejścia i lądowania NASA.