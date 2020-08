Spektakularny test SpaceX. Starship to rakieta, która zabierze ludzi na Marsa

SpaceX podąża ostatnio od sukcesu do sukcesu. Wygląda na to, że Elon Musk niebawem otworzy kolejnego szampana – tym razem z okazji testu rakiety nośnej Starship, która docelowo ma zapewnić naszemu gatunkowi możliwość dotarcia do Marsa.

(SpaceX)