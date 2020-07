Starsze dzieci zarażają koronawirusem częściej niż dorośli? Nowe badania naukowców

Dzieci po 10. roku życia mogą zarażać koronawirusem częściej niż dorośli - informuje pismo "Emerging Infectious Diseases". Na początku pandemii COVID-19 wśród naukowców panowało przekonanie, że dzieci nie ulegają zakażeniu tak często jak dorośli, a jeśli już zachorują, to nie przyczynią się do masowego zarażania osób starszych. Nowe badania przeprowadzone przez zespół Young Joon Parka z Korea Centres for Disease Control and Prevention rzucają na sprawę zupełnie nowe światło.