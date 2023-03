Niesporczaki znowu zaskoczyły naukowców. Pomogą ratować ludzkie życie

Niesporczaki, nazywane też niedźwiedziami wodnymi, wciąż zaskakują naukowców. Te niepozornie wyglądające stworzenia, zaliczane do grupy najbardziej wytrzymałych organizmów na naszej planecie, mogą przetrwać ekstremalne temperatury, wysokie dawki promieniowania jonizującego, gigantyczne ciśnienia statyczne i wysokie stężenia związków chemicznych, co udowodniono w trakcie licznych eksperymentów.

Najnowsze badania, zrealizowane przez badaczy z Uniwersytetu Wyoming również polegały na badaniu zdolności niesporczaków do przetrwania w ekstremalnych warunkach. Eksperci przyjrzeli się anhydrobiozie. Jest to odwracalny i przejściowy stan, w którym niesporczaki obniżają aktywność życiową w reakcji na panujące niekorzystne warunki środowiskowe. W tym wypadku było to ich ekstremalne suszenie. Wyniki eksperymentów stanowiły punkt wyjścia do rozwoju technologii suchego przechowywania leków.