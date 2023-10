Starlinki nad Polską. W niedzielę zobaczymy kosmiczny pociąg

W sobotę 21 października 2023 r. należąca do Elona Muska firma SpaceX wystrzeliła w kosmos 21 satelitów Starlink . Będą one widoczne na niebie m.in. w niedzielę 22 października 2023 r. Kosmiczny pociąg będzie dobrze widziany z każdego miejsca w naszym kraju, o ile dopisze pogoda i chmury nie pokrzyżują planów obserwatorów.

Według danych, które przekazuje serwis satellitemap.space, do tej pory na orbitę wystrzelono 5191 satelitów Starlink. 4274 satelity pozostają aktywne do tej pory. Projekt Starlink, realizowany przez firmę SpaceX, należącą do Elona Muska, ma na celu zapewnieni dostępu do internetu satelitarnego z dowolnego miejsca na Ziemi.