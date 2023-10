Starlinki i spadające gwiazdy. Będzie co oglądać

Jak informuje serwis Nocne Niebo, jest to ta sama generacja satelitów, którą mogliśmy oglądać regularnie nad Polską od końca sierpnia. W związku ze startem misji nad Polską można będzie obserwować dwa przeloty satelitów Starlink .

Pierwszy z nich będzie miał miejsce ok. godz. 19:10. Przelot rozpocznie się na południowo-zachodniej stronie nieba, a satelity powędrują w kierunku wschodnim.. Całość powinna potrwać ok. 5 minut, do godz. 19:15. Warto jednak wziąć pod uwagę, że dla różnych lokalizacji w Polsce przeloty mogą trwać różną ilość czasu i przebiegać w innym miejscu na niebie.