Nad naszymi głowami pojawi się jasny punkt. BlueWalker 3 trudno przeoczyć

Nad Polską pojawi się wyjątkowo jasny punkt, który trudno będzie przeoczyć, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. Od 9 października nad naszym krajem rozpoczną się przeloty satelity BlueWalker 3. Obiekt uznawany przez ekspertów za jeden z najjaśniejszych obiektów widocznych na nocnym niebie będzie pojawiał się nad naszymi głowami praktycznie do końca miesiąca.

Naukowcy z Międzynarodowej Unii Astronomicznej uważają, że satelita BlueWalker 3 to jeden z najjaśniejszych obiektów widocznych na nocnym niebie. Takimi wnioskami podzielili się na łamach czasopisma naukowego "Nature", gdzie zaznaczyli również, że obiekty tego typu stanowią poważne wyzwanie dla przyszłych obserwacji astronomicznych. Jak już informowaliśmy, BlueWalker 3 to prototypowy satelita, stanowiący część systemu komunikacji 5G, opracowanego przez firmę AST SpaceMobile. Jest największym komercyjnym systemem komunikacyjnym na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), gdzie trafił we wrześniu 2022 r.

BlueWalker 3 pojawi się nad Polską

BlueWalker 3 razem ze swoją potężną anteną ma powierzchnię 64,3 m2. Serwis Nocne Niebo zwraca uwagę, że jego rozmiar można porównać do przyzwoitego, kilkupokojowego mieszkania. Taki obiekt właśnie ze względu na swoje rozmiary, ale też jasność, którą astronomowie porównują z Procjonem i Achernarem (są one odpowiednią ósmą i dziewiątą co do jasności gwiazdą nocnego nieba) nie będzie trudny do lokalizacji i obserwacji. Nocne Niebo podpowiada, że satelita "będzie przelatywał wysoko na niebie, wielokrotnie przez sam środek nieboskłonu (przez zenit)".

Lokalizację BlueWalker 3 można sprawdzić przy pomocy aplikacji pomagających w namierzaniu przelotów satelitów Starlink. Mowa tutaj przede wszystkim o takich narzędziach, jak Heavens-Above, CelesTrak, czy Stellarium. Dzięki nim dowiemy się, o której konkretnie godzinie powinniśmy wypatrywać BlueWalker 3 w naszej lokalizacji. Przykładowo, Heavens-Above podpowiada, że dla obserwatorów z centralnej Polski przelot satelity w poniedziałek, 9 października będzie widoczny od 19:25:52 do 19:26:33. Jego jasność szacowana jest na 4,1 mag. Oznacza to, że przy sprzyjających warunkach pogodowych trudno będzie go przeoczyć.

Widoczność przelotów satelity BlueWalker 3 © Heavens-Above

