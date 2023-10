Starlinki na niebie. Sprawdź, kiedy warto patrzeć w niebo

Miłośnicy obserwacji nieba mają ostatnio sporo do roboty. Od kilku dni nad Polską można obserwować kosmiczne pociągi Elona Muska, czyli przeloty satelitów Starlink. Urządzenia te, należące do firmy SpaceX, umożliwiają dostęp do internetu satelitarnego. Dodatkową atrakcją jest fakt, że poruszając się po niebie, ustawiają się w linii.