Wyciek na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dotyczy rosyjskiego modułu

W module Nauka rosyjskiego segmentu ISS doszło do wycieku płynu chłodzącego z zewnętrznego (zapasowego) obwodu chłodnicy, który został dostarczony na stację w 2012 roku - poinformował Roskosmos za pośrednictwem platformy społecznościowej Telegram.

NASA w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że główna chłodnica segmentu Nauka działa normalnie, "zapewniając pełne chłodzenie modułu bez wpływu na załogę lub działanie stacji kosmicznej". Podobnego zdania jest Roskosmos. To trzeci wyciek płynu chłodzącego, do którego doszło w rosyjskiej części ISS. W grudniu 2022 r. taka sytuacja dotyczyła rosyjskiego statku kosmicznego Sojuz MS-22.

Statek wrócił na Ziemię bez załogi i został zastąpiony statkiem kosmicznym Sojuz MS-23. Operacja spowodowała, że załoga, która przybyła na ISS na pokładzie Sojuz MS-22 przebywała w przestrzeni kosmicznej przez dodatkowe sześć miesięcy. Wstępnie miała wrócić na Ziemię w marcu 2023 r., a ostatecznie miało to miejsce 27 września 2023 r. Do kolejnego wycieku doszło w lutym 2023 r. Dotyczył on rosyjskiego statku towarowego Progress MS-21, który zadokował na ISS w październiku 2022 r.