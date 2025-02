Pracowali w lesie w Ukrainie. Natknęli się na podejrzany obiekt

Wyjaśnijmy, że bomby RBK-500, ważące 500 kg, znane są ze względu na głowicę kasetową, której użycie jest zakazane w wielu krajach. Głowica może zawierać 126 mniejszych bomb AO-2.5RT, OAB-2.5RT, OFAB-50UD lub OFAB-2.5, które służą do neutralizacji siły żywej nieprzyjaciela. Dla przykładu - bomblet AO-2.5RT waży nieco ponad 2 kg, a jego odłamki mogą razić do 30 m w przypadku otwartych przestrzeni i około 10 m w przypadku żołnierzy schowanych w okopach.

Inną opcją jest wyposażenie w 268 bomb przeciwpancernych PTAB-1M, z wagą poniżej kilograma każda. Te bomby potrafią przebić do 200 mm pancerza, co pozwala na niszczenie szerokiej gamy pojazdów. Pomimo tego, użycie jednolitej obudowy oznacza, że można je zneutralizować siatką lub klatką umieszczoną nad pojazdem.

Dostępne są również wersje o podwójnym zastosowaniu, podobne do amerykańskich DPICM. Te bomby przeznaczone są do niszczenia konstrukcji obronnych typu BetAB-M, do podpalania przy użyciu ZAB-2.5, a najnowsze modele są wyposażone w samonaprowadzające się bomblety SPBE-D, które namierzają cele za pomocą technologii podczerwieni.