Rosja szuka teraz winnych. Wybuchowe gogle miały trafić do żołnierzy

Nie jest jasne, ile takich "zmodyfikowanych" gogli zostało wysłanych, zwraca uwagę The War Zone. Nie wiadomo również, czy urządzenia trafiły w ręce rosyjskich żołnierzy, którzy powszechnie korzystają z dronów FPV. W takim przypadku ich użycie mogłoby okazać się katastrofalne w skutkach. Przekonali się o tym członkowie libańskiego Hezbollahu we wrześniu 2024 r. W ich ręce nie trafiły jednak wyposażone w materiały wybuchowe gogle, a pagery. Wybuch tych urządzeń zainicjowała przesłana na nie wiadomość .

Podczas wojny w Ukrainie drony FPV (First Person View) stały się jednym z istotnych narzędzi wykorzystywanych przez obie strony konfliktu. Te niewielkie, tanie, zdalnie sterowane urządzenia, pierwotnie zaprojektowane do wyścigów i rekreacyjnego latania, zostały zaadaptowane do celów militarnych. Są wykorzystywane m.in. do obserwacji pola walki i przeciwnika, a także do przenoszenia niewielkich materiałów wybuchowych. W tej drugiej formie stanowią poważne zagrożenie dla siły żywej i sprzętu wojskowego.