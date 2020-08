Stare panele słoneczne trafiają na wysypiska śmieci. Zatruwają środowisko toksycznymi odpadami

Nie da się zaprzeczyć, że fotowoltaika to jedno z najlepszych rozwiązań proekologicznych. Panele kumulują energię słoneczną, nie tworząc przy tym żadnych szkód. Cieszą się coraz większą popularnością zarówno w gospodarstwach domowych, jak i jako gigantyczne elektrownie w Indiach czy Arabii Saudyjskiej. Podobna konstrukcja powstała niedawno również na terenie Czarnobyla .

Panele słoneczne składają się z ogniw fotowoltaicznych które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. Zawierają one toksyczne materiały, chociażby takie, jak ołów. Jeśli panel trafi na wysypisko śmieci, może dojść do skażenia środowiska. I takie sytuacje już się zdarzają.

Większość producentów fotowoltaiki twierdzi, że ich panele będą działać przez około 25 lat. Część z paneli słonecznych wchodziła na rynek już w latach 90', co oznacza, że od kilku lat mamy do czynienia z odpadami z ogniw. Na świecie istnieje aktualnie niewiele odpowiednich przepisów, które regulują sposób pozbywania się zużytej fotowoltaiki.

Aktualnie rozwijana jest trzecia generacja ogniw fotowoltaicznych. Wraz z jej nadejściem, z pewnością wielu marketerów będzie namawiać użytkowników do wymiany "na lepsze". Co stanie się z niepotrzebnymi panelami? Część z nich zostanie wyrzucona i istnieje ryzyko, że trafią na wysypisko śmieci, zamiast do odpowiedniego miejsca, gdzie mogłyby przejść recykling.