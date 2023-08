Stany Zjednoczone apelują do sojusznika Rosji. W tle narzędzia terroru

Ze swej strony szef obwodu odeskiego na południu Ukrainy, Ołeh Kiper, dwukrotnie ostrzegł w nocy przed atakiem grupy dronów lecących w kierunku portu Izmaił, w pobliżu granicy ukraińsko-rumuńskiej w delcie Dunaju. Kiper wezwał mieszkańców do udania się do schronów. Ogłoszony alarm przeciwlotniczy został odwołany ok. godziny później.

Drony Shahed-131 i Shahed-136 są systematycznie wykorzystywane przez Rosję m.in. jako narzędzia terroru do ataków na infrastrukturę krytyczną i ludność cywilną. Wynika to z faktu, że ich produkcja jest stosunkowo tania. Obydwa drony są do siebie podobne pod względem konstrukcyjnym, rozpędzają się do prawie 190 km/h. Zasięg Shahed-131 to ok. 900 km, w przypadku Shahed-136 został zwiększony do ponad 2000 km.