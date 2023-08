Rosjanie ostrzelali Charków. Użycie tej broni wciąż zaskakuje

S-300 to system przeciwlotniczy ziemia-powietrze średniego/dalekiego zasięgu. Został zaprojektowany w celu zwalczania wrogich obiektów latających (np. samolotów czy pocisków manewrujących). Po modernizacjach, w nowszych wersjach działa efektywnie na dystansie do maksymalnie 200 km i pułapie sięgającym 25 km.

Właśnie przez to, mimo dodania do pocisków naprowadzania GPS (i posiadania przez nie nawigacji inercyjnej) ich celność nie jest najwyższa. Pociski dedykowane do systemów S-300 wyróżniają się jednak stosunkowo dużą siłą rażenia (mają głowicę odłamkowo-burzącą ważącą nawet 180 kg), przez co ich wykorzystywanie niesie istotne zagrożenie dla obrońców.