Sprawdza się czarny scenariusz. Ukraina ma ogromny problem

Iskander to lądowy pocisk balistyczny krótkiego zasięgu. Potrzebne do niego wyrzutnie są osadzane na mobilnej platformie samochodowej. Rosjanie produkują trzy wersje tego systemu - Iskander-M, Iskander-K i Iskander-E (przeznaczona na eksport), przy czym w Ukrainie wykorzystują tę pierwszą. Rakiety balistyczne Iskander-M ważą do ok. pół t. Po wystrzeleniu osiągają pułap do 50 km, a ich zasięg szacuje się na niespełna 500 km.