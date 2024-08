Jednocześnie wojsko zachęca do śledzenia nieba i dzielenia się zdjęciami i filmami w komentarzach pod wpisem Sztabu Generalnego WP na X. – Zachęcamy do podzielenia się swoimi wrażeniami – czytamy. Tych natomiast nie powinno zabraknąć, bowiem F-16 są jednymi z głośniejszych samolotów na świecie . Generują hałas na poziomie nawet 130 dB, w związku z czym trudno nie zwrócić uwagi na ich obecność na niebie.

Polskie myśliwce F-16, znane również jako "Jastrzębie", stanowią trzon sił powietrznych RP od momentu ich wprowadzenia do służby w 2006 r. Polska zakupiła te myśliwce w ramach programu "Peace Sky", który zakładał modernizację polskiego lotnictwa bojowego. W efekcie zamówiono 48 samolotów F-16C/D Block 52+, które zostały dostarczone w latach 2006-2009. Samoloty te są znane z wysokiej manewrowości, wszechstronności oraz zaawansowanych systemów awioniki, co czyni je niezawodnym narzędziem w rękach polskich pilotów.

Polskie myśliwce F-16 są wyposażone w różnorodne systemy uzbrojenia, co pozwala na realizację szerokiego spektrum misji bojowych i obronnych. W ich arsenale znajdują się m.in. pociski powietrze-powietrze AIM-120C AMRAAM, które umożliwiają zwalczanie przeciwników w powietrzu na średnich dystansach. Dodatkowo F-16 posiadają pociski manewrujące AGM-158 JASSM, charakteryzujące się wysoką precyzją i zdolnością do pokonywania systemów obrony przeciwnika. Dzięki prędkości dochodzącej do 2 Ma (ponad 2100 km/h) oraz możliwości operowania na wysokości ponad 15 km, polskie F-16 stanowią istotny element odstraszania w regionie.