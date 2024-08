Spadają jak kaczki. Ukraińcy pozbawili Rosjan kolejnego śmigłowca

Ukraińskie media poinformowały w piątek, że dron należący do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zestrzelił drugi w tym tygodniu śmigłowiec wojskowy na terenie obwodu kurskiego w Rosji. Informacje te zostały potwierdzone przez źródła w SBU. Najprawdopodobniej był to śmigłowiec Mi-8. Wyjaśniamy, co to za maszyna.