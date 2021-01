Elon Musk sprzedaje miotacze ognia. Klienci mają problemy

Elon Musk i jego firma The Boring Company, słynąca z budowy podziemnych tras komunikacyjnych pod Las Vegas, od ponad dwóch lat sprzedają w internecie miotacze ognia. W 2018 roku charyzmatyczny miliarder zapowiedział, że chciałby na początek sprzedać ok. 20 tysięcy tego typu urządzeń . Cel ten udało mu się osiągnąć bardzo szybko.

Sprzęt, za który trzeba zapłacić 500 dolarów cieszył się sporym zainteresowaniem. Choć mogłoby się wydawać, że urządzenia należą do wyjątkowo niebezpiecznych, to Musk zapewniał, że nie można zaliczać ich do broni, a należy traktować wyłącznie jako "fajną zabawkę". Innego zdania jest jednak policja, o czym przekonuje się coraz więcej użytkowników miotaczy ognia.