SpaceX. Starship SN8 eksplodował podczas lądowania [Wideo]

I chociaż finalnie udało się wzlecieć na oczekiwaną wysokość (ponad 12 metrów), to lądowanie nie zakończyło się sukcesem. Poniżej możecie obejrzeć nagranie ze startu, a w 01:54:55 filmu następuje moment eksplozji.

Starship \| SN8 \| High-Altitude Flight Test [Wideo]

Starship SN8 - szczegóły techniczne

Jak wspomnieliśmy, Starship SN8 to pierwszy pełnowymiarowy prototyp statku kosmicznego, który w niedalekiej przyszłości ma spełnić marzenie Elona Muska i zabrać pierwszych ludzi na Marsa. Zbudowany został ze stali nierdzewnej 304L i wyposażono go w pełny zestaw elementów aerodynamicznych oraz trzy silniki Raptor .

To właśnie zachowanie tych silników w locie zostało przetestowane w czasie środowego lotu. Poza tym był to pierwszy pojazd tej wielkości, tak więc ważne było sprawdzenie jego możliwości aerodynamicznych oraz wykonywania manewrów przed lądowaniem. Więc chociaż wysokość, na jaką wzleciał SN8 może nie wydawać się imponująca, to SpaceX w czasie tego startu zebrała dane, których potrzebowała.