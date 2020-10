Elon Musk o kolonizacji Marsa. Rozpocznie się już za 4 lata

Elon Musk z ambitnymi planami

Starship to jeden z głównych projektów SpaceX. Firma nieustannie pracuje na rakietą nośną i statkiem kosmicznym wielokrotnego użytku, testując i ulepszając kolejne prototypy. Starship to ogromna stalowa konstrukcja o wysokości 122 metrów i średnicy 9 metrów, wyposażona w silniki Raptor. Elon Musk planuje, że dzięki niej możliwe staną się podróże na Marsa, o czym nie omieszkał wspomnieć w trakcie International Mars Society Convention.

Elon Musk zakłada, że Starship będzie gotowy do lotu na Marsa w 2024 roku. Bezzałogowy lot miałby się odbyć w tzw. okienku, czyli w okresie, kiedy Czerwona Planeta znajduje się bliżej Ziemi. Dochodzi do tego średnio co dwa lata. Byłby to istotny krok w kierunku realizacji marsjańskiej wizji miliardera.