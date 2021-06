SpaceX: Siły Powietrzne USA zainwestują w firmę Elona Muska

Siły Powietrzne USA zainwestują w firmę Elona Muska

Systemy te obejmują sposoby szybkiego ładowania i rozładowywania rakiety, technologię ułatwiającą lądowanie rakiety na nowych powierzchniach oraz badania nad możliwością zrzutu ładunku z powietrza. Siły Powietrzne USA nie planują inwestować bezpośrednio w rozwój lub testowanie statku kosmicznego. Inwestycja nie ma więc związku z planami Elona Muska co do wysyłania ludzi na Marsa. Niewykluczone jednak, że dodatkowy zastrzyk gotówki przyczyni się również do szybszej realizacji tego celu.