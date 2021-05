Siły Powietrzne USA zamieniają samoloty transportowe w bombowce dzięki paletom

Nie wszyscy są jednak w pełni przekonani do pomysłu z systemem paletyzowanej amunicji. Przykładowo, Mark Gunzinger, ekspert z Mitchell Institute for Aerospace Studies w Wirginii, w rozmowie z serwisem Defense News, przyznał, że "przydzielenie niektórych samolotów C-17 lub C-130 do przeprowadzania ataków ograniczyłoby możliwości transportu powietrznego dostępnego do rozmieszczenia i utrzymania sił amerykańskich". Zaznaczył też, że pociski JASSM są drogie. Zakup jednej sztuki to koszt rzędu 1,8 mln dolarów. Dlatego bombowce wielokrotnego użytku wydają się bardziej opłacalnym rozwiązaniem.