Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 4 kosmosnasaspacexcrew dragon Bolesław Breczko 2 godziny temu SpaceX otwiera drzwi nowej epoki nauki. Za nami pierwszy, komercyjny lot załogowy O 1.27 w poniedziałek polskiego czasu wystartował pierwszy komercyjny lot kosmiczny zrealizowany przez firmę SpaceX. Tłumaczymy, dlaczego jest to monumentalne wydarzenie dla przyszłości nauki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Astronauci NASA i JAXA (NASA) Czworo astronautów ubranych w futurystyczne skafandry kosmiczne udało się w pierwszą, komercyjną podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Umożliwiła to wcześniejsza misja testowa kapsuły Crew Dragon zbudowanej przez firmę SpaceX Elona Muska. Obie misje są milowym krokiem dla nowoczesnej nauki. Dzięki nim prywatne firmy dysponujące dużym kapitałem będą miały łatwiejszy dostęp do eksperymentów w kosmosie. - Do tej pory loty załogowe na orbitę były zarezerwowane przede wszystkim dla rządowych agencji typu NASA, JAXA czy ESA – mówi w rozmowie z WP Tech prof. Krzysztof Kanawka z portalu kosmonauta.net. – Teraz wszystko się zmieni, a przestrzeń kosmiczna – w szczególności niska orbita okołoziemska - otworzy się też dla innych. Loty komercyjne i badania, które mają przysłużyć się przede wszystkim szeroko pojętemu "biznesowi' staną się tańsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest jedynym miejscem, w którym można prowadzić długoterminowe badania w ekstremalnych warunkach kosmosu. Mikrograwitacja, promieniowanie kosmiczne czy ekstremalne temperatury są niemożliwe lub bardzo trudne do odtworzenia na Ziemi. Może się wydawać, że badania w kosmosie mają przysłużyć się tylko dalszym misjom i eksploracji kosmosu. To jednak błędne przekonanie. Wyniki badań naukowych na ISS w większości pomogą rozwiązać problemy na Ziemi. Oto kilka przykładów: ZBLAN- eksperyment mający na celu opracowanie metody produkcji nowej generacji światłowodu z wykorzystaniem mieszanki cyrkonu, baru, lantanu, sodu i aluminium. Światłowody ZBLAN nie są narażone na proces niekontrolowanej krystalizacji wywołany ziemską grawitacją. Cechują się wysoką przepustowością i prawie zerową utratą danych. Obecnie światłowody są podstawowym i najlepszym sposobem transmisji danych na Ziemi. Bazuje na nich telefonia komórkowa, sieć internetowa, a także coraz częściej radio i telewizja. Eksperyment badający starzenie naczyniowe. Dane zbierane z misji załogowych na ISS wskazują, że długotrwałe przebywanie w kosmosie powoduje znaczne postarzanie naczyń krwionośnych i inne dolegliwości wykrywane u osób starszych na Ziemi. W tym momencie trwa eksperyment, który ma zbadać sposoby na zatrzymanie lub spowolnienie tego procesu u astronautów. Jego rezultaty mogą następnie pomóc ludziom na Ziemi zwalczać oznaki starzenia się. BioNutrients - eksperyment mający na celu produkcję składników odżywczych podczas długich misji kosmicznych. Proces wykorzystuje zmodyfikowane mikroby jak np. drożdże do produkcji karetonoidów, które uzupełnią witaminy w żywności przechowywanej przez długi czas. Na Ziemi eksperyment ten może pomóc w produkcji żywności bogatej w witaminy w rejonach, gdzie naturalna jej produkcja jest trudna lub niemożliwa. Do tej pory tymi i innymi badaniami zajmowali się astronauci. Wyszkolenie astronauty to proces niezwykle czasochłonny i kosztowny. Osoby takie muszą często mieć wieloletnie doświadczenie w wielu dziedzinach. Nie zawsze są natomiast ekspertami w dziedzinach nauk, których wymagają badania naukowe. Zobacz: Wysłali czterech astronautów w kosmos. Pierwsza taka misja [wideo] Misja Crew Dragon otwiera drzwi dla lotów komercyjnych. Rakieta i kapsuła SpaceX mają jedno zadanie: bezpiecznie dowieźć i odebrać pasażerów w jak najbezpieczniejszy sposób. Dzięki temu w kosmos będą mogły latać osoby, które nie mają pełnego przeszkolenia astronautów. Oznacza to, że na ISS będą mogli latać naukowcy, którzy poświecą się na miejscu tylko i wyłącznie badaniom naukowym. Tym samym przyśpieszy to nowe odkrycia. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze