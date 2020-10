Elon Musk szykuje się do kolejnej misji. SpaceX wymienia dwa silniki w Falcon 9

Kolejna załogowa misja SpaceX i NASA została zaplanowana na 14 listopada. Firma Elona Muska dokonuje ostatnich przygotowań i sprawdza, czy wszystko działa zgodnie z założeniami. Wynika to z ostatnich trudności, jakie zaobserwowano przy starcie Falcon 9. Rakieta wykazywała pewne nieprawidłowości podczas próby wystrzelenia satelity GPS dla sił kosmicznych USA 2 października. Jej start został automatycznie przerwany po zaledwie dwóch sekundach, gdy czujniki bezpieczeństwa zarejestrowały pojawienie się błędu.

SpaceX i NASA przygotowują się do kolejnej misji

Dochodzenie, które zostało przeprowadzone po nieudanym starcie 2 października, pozwoliło ustalić źródło problemu. Okazało się, że dwa z dziewięciu silników rakietowych Merlin posiadało resztki „lakieru maskującego”, zaprojektowanego do ochrony wrażliwych części podczas anodowania antykorozyjnego, jak powiedział Hans Koenigsmann, wiceprezes SpaceX ds. konstrukcji i niezawodności lotu, podczas konferencji prasowej w środę (28 października).

Elon Musk stawia na bezpieczeństwo w przypadku Falcon 9

Po zlokalizowaniu problemu SpaceX zdecydował się na wymianę zanieczyszczonych silników rakietowych. Jak podkreśla Koenigsmann badania i proces rozwiązywania problemów, które SpaceX przeprowadził z pomocą NASA i Sił Kosmicznych USA, „doprowadziły do naprawdę dobrego przeglądu i naprawdę dobrego rozwiązania problemu anomalii, co moim zdaniem sprawia, że pojazd i silniki będą jeszcze lepsze w przyszłości”. Dodał, że systemy bezpieczeństwa zareagowały we właściwy sposób, wykrywając usterkę 2 października i przerywając start Falcon 9.