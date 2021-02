SpaceX oficjalnie otwiera przedsprzedaż Starlink. Dostępność usługi jest ograniczona

Usługę można zamówić za pośrednictwem strony internetowej Starlink. Konieczne jest podanie swojego adresu e-mail oraz adresu miejsca, gdzie będzie ona świadczona. Całkowity koszt zakupu to 499 dolarów za sprzęt, 50 dolarów za wysyłkę oraz 99 dolarów opłaty abonamentowej miesięcznie. Są to te same ceny, które obowiązują w ramach trwających testów wersji beta, dostępnych m.in. w północnej części Stanów Zjednoczonych oraz południowej Kanadzie.