Elon Musk znów szokuje. Zbuduje tunel pod Miami za jedyne 30 milionów dolarów

Innego zdania jest charyzmatyczny biznesmen Elon Musk, właściciel takich firm jak Tesla, SpaceX czy The Boring Company. To właśnie ta ostatnia zajmuje się tworzeniem nowoczesnych systemów transportowych. Według informacji przekazanych przez portal "The Verge", miliarder miał zapewnić burmistrza Miami Francisa X. Suareza, że jest w stanie wybudować dwukilometrowy tunel pod miastem w zaledwie pół roku. Koszt inwestycji miałby nie przekroczyć 30 milionów dolarów.