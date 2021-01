SpaceX: Ładunek wysłany przez Elona Muska budzi zainteresowanie armii USA

Firma Blue Canyon Technologies wdrożyła nowe komponenty satelitarne, które planuje włączyć do satelitów Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA). Dodatkowo Blue Canyon produkuje sondę kosmiczną dla konstelacji niskiej orbity Ziemi DARPA Blackjack.

Elon Musk wysłał ważny ładunek w kosmos

Ładunek wyniesiony przez rakietę Falcon 9 zawierał również optyczne łącza międzysatelitarne. Umożliwiają one satelitom przekazywanie ogromnych ilości danych do innych satelitów i do stacji naziemnych. Niemiecka firma Tesat-Spacecom wysłała na orbitę laserowy terminal komunikacyjny, który według firmy jest najmniejszy w branży i waży mniej niż 0,5 kilograma.