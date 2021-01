SpaceX wyposaża satelity Starlink w łącze laserowe. Pojawią się w strefach polarnych

Elon Musk ulepsza satelity Starlink

Musk przekonuje, że satelity polarne przyniosą wiele korzyści, które odczują m.in. mieszkańcy Alaski. We wniosku o zmianę wysokości orbity niektórych z urządzeń, który złożył do FCC w kwietniu 2020 roku, informował, że plan jest taki, "aby zapewnić, że wszystkie satelity w systemie SpaceX będą gwarantować te same niskie opóźnienia usługi dla wszystkich Amerykanów, w tym tych w miejscach takich jak Alaska, które są obsługiwane przez satelity na orbitach polarnych".