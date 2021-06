Wi-Fi już wkrótce w samolotach? Jest pomysł na dostęp do sieci Starlink

Zgodnie z tym, co mówił Hofeller, produkt miałby trafić na rynek pod koniec 2021 roku. Będzie to ciekawe rozszerzenie oferty Starlink. Firma do tej pory skupiała się na zapewnieniu szerokopasmowych połączeń internetowych w miejscach, gdzie trudno o połączenia światłowodowe. Na orbitę trafiło około 1800 satelitów, a klienci testują wersję beta usługi. W jej ramach uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 499 USD za antenę i router, a także 99 USD miesięcznie za usługi internetowe.