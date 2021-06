Elon Musk na celowniku Anonymous. Hakerzy grożą miliarderowi

Anonymous uważa również, że Elon Musk posiada tzw. "kompleks mesjasza" lub też "kompleks wyższości". Oznacza to, że miliarder uważa się za lepszego od innych i twierdzi, że ma specjalną misję do wykonania. W nagraniu padają słowa: "przedwcześnie ukoronowałeś się "Imperatorem Marsa", miejsca, gdzie chcesz wysyłać ludzi na pewną śmierć", co wskazuje, że za jedną z nich hakerzy mogą uważać właśnie podbój Czerwonej Planety.