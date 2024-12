Sojusznik Putina zbudował własny czołg. Jest lepszy niż rosyjski

Ostatecznie jednak Indie postanowiły rozwijać projekt rodzimego czołgu. Zorawar, bo tam go nazwano, okazał się nie tylko cennym sprzętem dla samego producenta w kontekście zwiększenia możliwości zdolności bojowych Indii, ale też dla Rosji, bowiem w trakcie targów Dubai Airshow 2023 właśnie Federacja Rosyjska wyraziła zainteresowanie wobec indyjskiego czołgu . Teraz Indie - jak informuje Defense Express - nie zatrzymują się w rozwoju maszyny i informują o pomyślnym zakończeniu testów czołgu.

Indyjski czołg Zorawar, zaprojektowany do walki w trudnych warunkach, przeszedł pomyślnie testy w Ladakhu, na wysokości ponad 4200 metrów. Testy te, jak podaje Defence-Uua, potwierdziły jego niezawodność i precyzję. To już drugi etap prób po wcześniejszych testach na pustyni we wrześniu.