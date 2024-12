Będzie "smażyć" przeciwników. Ukraińcy testują nową broń

Porównując Trident do innych systemów, takich jak amerykański AN/SEQ-3 (LaWS) czy brytyjski DragonFire, można zauważyć, że ukraińska broń ma podobne parametry. Efektywna odległość działania wynosi 2 km, co sugeruje moc lasera na poziomie co najmniej 50 kW. To osiągnięcie jest znaczące, biorąc pod uwagę, że inne systemy o podobnej mocy działają na podobnych dystansach.