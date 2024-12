Ekspert tłumaczy, co mogło uderzyć w Groznym. To zmodyfikowany sprzęt

Przypomnijmy, że w niedzielę 15 grudnia doszło do ataku na bazę OMON, czyli specjalnej jednostki rosyjskiej policji w Groznym. Według analityka Forbes, Davida Axe'a, Ukraina mogła użyć zmodyfikowanego samolotu A-22, przekształconego w drona bojowego. Axe podkreśla, że to kolejny z serii dalekosiężnych ataków, które Ukraina przeprowadza od początku roku.

Atak na bazę w Groznym

Czeczenia ponownie stała się celem ataków dronów. W Groznym, w niedzielny poranek, miało miejsce kilka eksplozji, które dotknęły garnizon policji oraz bazę wojskową. Świadkowie opisują, że przed wybuchami słyszano dźwięk nadlatujących dronów. Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii, zapowiedział odwet za ataki, posługując się danymi operacyjnymi swoich zwiadowców.

Ukraińcy zmodyfikowali samolot

Zmodyfikowany A-22, z zasięgiem do 1300 km, został wyposażony w dodatkowy zbiornik paliwa oraz systemy zdalnego sterowania. Nie zabrakło też ładunków wybuchowych do rażenia zadanego celu. Cenę tej maszyny szacuje się na ok. 90 tys. dolarów (ok. 360 tys. złotych). Axe zwraca też uwagę na jeden szczegół - samolot mógł być wcześniej zarejestrowany, co może oznaczać, że ukraińskie siły zbrojne dysponują używanymi A-22 w swoim arsenale i nie kupują maszyn z rynku pierwotnego.

Uderzenie wywołało falę ognia, ale nie spowodowało lawiny odłamków, co odróżnia je od ataków z użyciem rakiet (np. Storm Shadow). A-22, z prostszą głowicą bojową osiąga prędkość maksymalną 200 km/h, co czyni go nieco mniej mobilnym niż szybsze rakiety. Aeroprakt A-22 to w podstawowej wersji ultralekki samolot zbudowany w układzie zastrzałowego górnopłatu. Pierwszy jego oblot miał miejsce w 1996 r.