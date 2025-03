Sójki zaskakują inteligencją. Badania ujawniają ich niezwykłe zdolności

Sójka, z rodziny krukowatych, jest nie tylko strażnikiem lasów ze względu na swoje głosy, które ostrzegają inne ptaki i zwierzęta przed niebezpieczeństwem, ale znana jest też ze swoich wysokich zdolności poznawczych. Ptak wielkości wróbla potrafi zaskoczyć także swoją inteligencją. Wskazują na to badania opublikowane w "Philosophical Transactions of the Royal Society B". Wynika z nich, że sójki posiadają zdolność do samokontroli, podobnie jak ludzie. Ta cecha pozwala im oprzeć się pokusie natychmiastowej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści.