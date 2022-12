Niezwykła inteligencja sójek. Posiadają "ludzką" cechę

Samokontrola to umiejętność oparcia się pokusie na rzecz wyższej, ale odłożonej w czasie nagrody. Jet to przydatna cecha, która sprzyja odpowiedniej ocenie sytuacji i długofalowemu planowaniu. Sójki, które należą do rodziny krukowatych, uważane są za ptaki o wysokich zdolnościach poznawczych. Jak dowodzą ostatnie badania, zwierzęta te cechuje bardzo duża samokontrola.