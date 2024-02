Śmigłowiec goni drona. Niecodzienny widok w Rosji

Krótkie nagranie opublikowane w sieci pochodzi z nieokreślonego miejsca w obwodzie leningradzkim – obszaru na wschód od Moskwy i graniczącego z Estonią i Finlandią. Na nagraniu widać załogę śmigłowca Mi-24, która podąża za niezidentyfikowanym dronem , powstrzymując się jednak od strzału. Defense Romania zaznacza, że może to wynikać z tego, że bezzałogowiec znajdował się wówczas nad gęsto zaludnionym obszarem.

Jakość nagrania nie pozwala zidentyfikować konkretnego modelu bezzałogowca, którego ścigał śmigłowiec. "Dron ma konwencjonalną konstrukcję aerodynamiczną" – czytamy. Mogła to być więc konstrukcja wizualnie przypominająca popularnego Bayraktara.

Ponadto nie wiadomo, czy rosyjscy piloci ostatecznie zestrzelili drona. Nie jest też jasne, jakiego pochodzenia był widoczny na filmie bezzałogowiec – nie można jednak wykluczać, że był sprzęt należący do Ukraińców. Obrońcy udowodnili już wcześniej, że dysponują maszynami, które są w stanie dotrzeć nawet do Petersburg u (znajdującego się w obwodzie leningradzkim). Obszar był już kilkukrotnie celem ataków ukraińskich maszyn.

Widoczny na filmie Mi-24 (w kodzie NATO określany jako Hind) to ciężki śmigłowiec bojowy zaprojektowany przez biuro konstrukcyjne Mila. Maszyna była produkowana w latach 1970-1989 i z uwagi na specyficzną konstrukcję, nie ma swojego odpowiednika wśród zachodnich maszyn. Mi-24 charakteryzuje się bowiem przestrzenią do przewozu maksymalnie ośmiu żołnierzy. W oparciu o ten model powstały do dziś modernizacje Mi-35M i Mi-24 Super Hind.